Число жертв нападений на юге Франции возросло до четырех

ТАСС , 24 марта. Полицейский Арно Белтрам, который предложил поменяться местами с заложником во время террористической атаки в супермаркете французского города Треб, скончался. О этом в субботу сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коломб в Twitter. Число жертв теракта, таким образом, выросло до четырех.

"Подполковник Арно Белтрам покинул нас. Погиб за Родину. Франция никогда не забудет его героизм, его храбрость, его самопожертвование", — написал министр.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил, что в результате нападений террориста погибли три человека, еще 16 получили ранения.