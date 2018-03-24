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Число жертв теракта в Александрии возросло до двух человек
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Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями

Число жертв теракта в Александрии возросло до двух человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: RT на русском
КАИР, 24 мар — РИА Новости. Два человека погибли в результате подрыва автомобиля в египетском городе Александрия, заявил руководитель безопасности города Мостафа ан-Нимр, на которого было совершено покушение.
"При взрыве на улице аль-Мааскар ар-Румани погибли водитель и рядовой сотрудник полиции", — сказал ан-Нимр, слова которого приводит египетское агентство МЕНА. Он пояснил, что оба погибших находились в машине, которая стояла непосредственно за взорванным автомобилем.
Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех раненых.
При этом глава безопасности Александрии подтвердил, что инцидент не повлияет на проведение выборов в этом втором по величине городе Египта.
"Безопасность избирательного процесса будет обеспечена в полной мере. Ко всем деструктивным элементам будут применяться самые жесткие меры", — добавил он.
Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 26-28 марта. Бесспорным фаворитом президентской гонки является действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Его единственный конкурент — глава малоизвестной партии «Аль-Гэд» Муса Мустафа Муса.
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 Ещё 2 источника 
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