Число жертв теракта в Александрии возросло до двух человек

КАИР , 24 мар — РИА Новости . Два человека погибли в результате подрыва автомобиля в египетском городе Александрия, заявил руководитель безопасности города Мостафа ан-Нимр, на которого было совершено покушение.

"При взрыве на улице аль-Мааскар ар-Румани погибли водитель и рядовой сотрудник полиции", — сказал ан-Нимр, слова которого приводит египетское агентство МЕНА. Он пояснил, что оба погибших находились в машине, которая стояла непосредственно за взорванным автомобилем.

Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех раненых.

При этом глава безопасности Александрии подтвердил, что инцидент не повлияет на проведение выборов в этом втором по величине городе Египта

"Безопасность избирательного процесса будет обеспечена в полной мере. Ко всем деструктивным элементам будут применяться самые жесткие меры", — добавил он.

Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 26-28 марта. Бесспорным фаворитом президентской гонки является действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Его единственный конкурент — глава малоизвестной партии «Аль-Гэд» Муса Мустафа Муса.