Умер обменявший себя на заложника французский полицейский

Во Франции скончался подполковник полиции Арно Бельтрам (Arnaud Beltrame), обменявший себя на заложника во время теракта в супермаркете в департаменте Од. Об этом в Twitter сообщил глава МВД страны Жерар Коллон.

«Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву», — написал министр.

Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил мужество полицейского, передает BFMTV.

Бельтрам, как пишет Associated Press , предложил себя вместо взятой в заложники женщины. Войдя в супермаркет, он оставил на столе включенный мобильный телефон, благодаря чему находившиеся снаружи силовики могли слышать, что происходит внутри. По словам Коллона, когда раздались звуки стрельбы, на штурм был отправлен спецназ. В ходе операции Бельтрам и один спецназовец получили тяжелые огнестрельные ранения.