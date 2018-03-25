ПРИВЕТ КАДДАФИ С ТОГО СВЕТА, 15 ЛЕТ ПСЕВДОДЕМОКРАТИИ ИРАКА, ТОРГОВАЯ ВОЙНА США И КИТАЯ

Привет с того света

Утром 20 марта бывшего президента Франции Николя Саркози вызвали в Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями в Нантер в рамках расследования о финансировании его предвыборной кампании в 2007 году. Политика поместили под стражу, но позволили переночевать дома под личную ответственность, после чего допрос возобновился и продлился в общей сложности около 26 часов.

В результате Саркози предъявили обвинения в получении взятки, незаконном финансировании предвыборной кампании и нарушениях в использовании государственных средств. Он находится на свободе, но помещён под судебный контроль в статусе подследственного, то есть ограничен в перемещении и обязан регулярно посещать следователя.

Правоохранительные органы возбудили дело в отношении Саркози весной 2013 года, когда он уже покинул высший государственный пост и лишился иммунитета. Поводом послужили интервью сына убитого президента Ливии Сейфа аль-Ислама Каддафи от 16 марта 2011 года телеканалу Euronews с требованием к тогда ещё президенту Франции признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства, а также опубликованное французским изданием Mediapart год спустя заявление франко-ливанского предпринимателя Зияда Такиеддина о том, как лично он привёз из Триполи в Париж €5 млн наличными и передал их соратнику будущего президента Клоду Геану

По версии следствия, Саркози нарушил установленный законом лимит избирательного фонда в €22,5 млн, получив от ливийской стороны в общей сложности €50 млн Более того, финансирование предвыборной кампании иностранцами вообще запрещено.

«Я обвинён без каких-либо материальных доказательств на основании заявлений господина Каддафи, его сына, его племянника, его кузена, его официального представителя, его бывшего министра и по заявлениям господина Такиеддина. Все расследования показывают, что я никогда не был близок с Таккиедином, он сам заявил, что я никогда не принимал его в Елисейском дворце», — сказал бывший глава государства.

Факт передачи средств 20 сентября 2012 года подтвердил и бывший начальник ливийской разведки Абдалла Сенусси, а в интервью информационному агентству Jana 10 марта 2011 года и сам Муаммар Каддафи , который рассказал, что Саркози, будучи министром внутренних дел Франции, обратился к нему за помощь.

«Саркози — умственно отсталый. Только благодаря мне он стал президентом. Мы предоставили ему средства, которые помогли ему выиграть», — заявил лидер джамахирии.

Если после прихода к власти Саркози отношения между двумя странами значительно улучшились, о чём свидетельствует встреча на высшем уровне в Елисейском дворце 16 мая 2007 года, то затем пропасть недопонимания стала стремительно увеличиваться. Более того, именно Франция стала одним из инициаторов военной операции в Ливии. 10 марта 2011 года Париж признал восставших против Каддафи повстанцев и учреждённый ими переходный национальный совет единственным легитимным представителем народа, а спустя девять дней коалиция западных стран начала бомбить территорию Ливии. 20 октября самолёты ВВС Франции нанесли удар по кортежу ливийского президента, и, раненный, он попал в руки своих врагов, от рук которых и погиб.

Саиф аль-Ислам Каддафи обвиняет Саркози в хаосе и распространении терроризма и нелегальной иммиграции в Ливии и призывает Эмманюэля Макрона поддержать ливийский выборный процесс, чтобы исправить содеянное его предшественником. Причём такого мнения придерживается не только он. В интервью журналу The Atlantic Барак Обама на закате своего президентства заявил, что Саркози был одним из тех, кто устроил «кавардак» в Ливии.

«Я говорю, что у меня есть веские улики против Саркози, и я всё ещё не выступал свидетелем по этому делу, а также бывший глава ливийской разведки Абдулла Сенусси, у которого есть запись первой встречи Саркози и Каддафи в Триполи до начала избирательной кампании. Также готов дать показания бывший директор Libya Investment Башир Салах, несмотря на то, что ему угрожают смертью», — предупредил сын убитого ливийского лидера.

Запад приступал к проведению военных операций в странах Ближнего Востока, обещая распространить в регионе демократию. Однако спустя годы стало очевидно, что «демократизация» обернулась хаосом и стремительным падением уровня благосостояния населения. Во время правления Каддафи в Ливии действовала программа всесторонней социальной поддержки населения: образование, медицина и электроэнергия были бесплатными, квартплата отсутствовала, для покупки квартиры и автомобиля действовали беспроцентные кредиты, ежегодно государство выплачивало дотации на каждого члена семьи в размере $1 000, а за новорожденного — $7 000. Спустя пять лет после жестокого убийства Каддафи объём добычи нефти, которая приносила большую часть доходов Ливии, упал в четыре раза, во многих районах разрушена инфраструктура, а страна стала перевалочным пунктом для беженцев из стран Африки в Европу.

Демократия. Только наоборот

20 марта исполнилось 15 лет с начала военной операции западных стран «Иракская свобода», инициированной под предлогом поиска оружия массового поражения.

За восемь с половиной лет в вооружённых действиях на территории этой ближневосточной страны приняли участие около полутора миллиона американских солдат, 30% которых теперь страдают постстрессовыми расстройствами, 30 тысяч получили ранения, а почти 4500 не вернулись домой. В результате прямого вторжения и разразившегося впоследствии насилия в Ираке погибли 134 тысячи человек, три миллиона стали беженцами и перемещёнными лицами, количество христиан сократилось втрое.

Ирак не смог восстановиться от последствий войны, несмотря на то, что занимает третью строчку в списке крупнейших мировых экспортёров нефти. По данным ООН, нефтяной сектор приносит 99% доходов государственной казны Ирака, благодаря чему финансируются работа правительственных органов, оборонный сектор и инфраструктурные проекты. Однако всё не так просто — больше половины месторождений расположены на территории Иракского Курдистана, население которого осенью прошлого года проголосовало на референдуме за независимость. Также не стоит недооценивать масштабы коррупции в Ираке (169-е из 180 мест в рейтинге Transparency International).

Вторжение извне кардинально изменило внутреннее устройство страны. Политическую верхушку заняли шииты, продвигаемые США, а суннитам пришлось уйти в оппозицию. Поддерживавшие Хусейна военнослужащих и рядовые иракцы начали масштабную партизанскую войну против американцев.

В 2011 году основной контингент США покинул территорию Ирака, а национальные силы безопасности утратили контроль над частью территории страны. Пользуясь образовавшейся нестабильностью, местное отделение запрещённой в РФ террористической организации «Аль-Каида» в 2013 году провозгласило появление новой террористической организации «Исламское государство» , чья деятельность также запрещена в России, к которой вскоре присоединились иракские сунниты. В конечном итоге боевики захватили 45% территории страны, освободить их удалось лишь к зиме прошлого года.

В 2015 году в интервью ведущему телеканала CNN Фариду Закарии бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр , который настоял на присоединение страны к военной операции США в Ираке, признал, что предоставленные разведданные о наличии у Саддама Хусейна оружия массового поражения были ложными, и принёс извинения. Однако никакие извинения не смогут изменить сложившуюся ситуацию: богатый энергоресурсами Ирак представляет собой нищую страну, поделённую на зоны влияния между курдами, суннитами и шиитами.

Стальное противостояние

23 марта президент США Дональд Трамп воплотил в жизнь своё обещание ввести протекционистские меры для защиты национальной экономики и создания новых рабочих мест. Согласно указу американского лидера, отныне на импортную сталь распространяется 25%-ная пошлина, а на алюминий — 10%-ная.

«Наша сталелитейная и алюминиевая промышленность (а также многие другие) в течение десятилетий уничтожалась несправедливыми условиями торговли и непродуманной политикой (торговых отношений — ред.) со многими странами», — написал он в своём микроблоге Twitter.

Ответ Поднебесной не заставил себя долго ждать. В тот же день Министерство коммерции КНР анонсировало принятие ответных мер для сбалансированная возникающего преимущества США на территории страны и опубликовало список из 120 видов американской продукции, на которые может ввести дополнительные импортные пошлины в 15% (свежие и замороженные фрукты и ягоды, сухофрукты, орехи, вино и другие), а затем ещё на восемь позиций уже со ставкой 25% (в частности свинина и алюминий). Таким образом, Пекин установит дополнительные сборы для товаров, импорт которых обходится в $3 млрд, и таким образом восполнит ущерб от пошлин США на сталь и алюминий. Кроме того, китайские власти намерены вынести урегулирование сложившейся ситуации на международный уровень и обратится к ВТО

Мировые биржи незамедлительно отреагировали на усиливающееся противостояние двух держав: индекс китайской SZSE Component упал на 4%, а американской S&P500 — на 2,52%.

К началу месяца тонна стали на внутреннем рынке Штатов стоила $800, тогда как на мировом рынке торговалась по $600. Следовательно, введение пошлин повысит повысить рентабельность производства металла. Это достаточно актуальный вопрос с учётом того, что, по информации Министерства торговли США, всего два плавильных завода работают на полную мощность, шесть закрылись в период с 2013 по 2016 годы, а занятость в алюминиевой промышленности упала на 58%.

«На мой взгляд, США используют в отношении Китая методы недобросовестной конкуренции: санкции, односторонние решения, смена правил игры. На протяжении многих лет Китаю выставлялись достаточно жёсткие условия, к примеру, требование вступить в ВТО. Однако американцы недальновидно выстраивают свою торговую политику, так как недопуск до рынка такой глобальной мировой экономики грозит мировым дисбалансом», — заявил президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев

На фоне пошлинного противостояния острая конкуренция между США и Китаем может развернуться либо в сфере лёгкой промышленности, которая составляет до 30% экспорта Пекина, однако на внутриамериканском рынке такая продукция дешевле, либо в сфере высоких технологий, экспортируемые КНР за рубеж.

Николай Котляров. «Китай практически безболезненно может блокировать поставки пищевой продукции со стороны США. Если Соединённые Штаты прекратят поставки сои и зерновых, китайцы просто будут закупать эту продукцию в России. Также США экспортируют в Китай большое количество автомобильной и авиационной техники. Однако КНР сможет найти поставщиков и этих групп товаров», — уверен профессор Финансового университета при правительстве России

Как уточняет издание The Wall Street Journal, 30% производимых в США соевых бобов поставляется на китайский рынок.

Однако желание Трампа вытеснить китайскую продукцию может сыграть с ним злую шутку. Аналитическая группа Oxford Economics предупреждает, что в зону риска попадают 2,6 млн рабочих мест, созданных благодаря торговому сотрудничеству Вашингтона и Пекина, к тому же продукция китайских производителей поставляется на американский рынок по сниженным ценам, благодаря чему замедляется инфляция, а благосостояние американских домохозяйств повышается.