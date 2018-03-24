Ещё
Погиб обменявший себя на заложника при теракте французский полицейский
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
России объявили дипломатическую войну
России объявили дипломатическую войну

Погиб обменявший себя на заложника при теракте французский полицейский 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Французский полицейский Арно Бельтрам, который обменял себя на заложника при теракте в супермаркете, погиб от полученных ранений. Об этом сообщает РИА Новости. Таким образом, число жертв теракта выросло до четырех.
Захвативший заложников в супермаркете в населенном пункте Треб на юге Франции 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим потребовал освободить главного подозреваемого по делу о терактах в Париже в 2015 году Салаха Абдеслама. Злоумышленник захватил заложников в Требе днем 23 марта. При их освобождении погибли три человека, пострадали 16.
Бельтрам предложил заменить женщину, взятую в заложники в супермаркете, на себя. При помощи подполковника полиции были освобождены заложники. Однако страж порядка получил серьезные ранения.
Ответственность за теракт на юге Франции взяла на себя ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ»).
Российская Газета: последние новости
Спецназ ликвидировал захватившего заложников в Требе Погиб обменявший себя на заложника при теракте французский полицейский Два человека погибли при захвате заложников во Франции
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину411
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ118
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам59
Экономическое чудо России: как перехватить пятерочку96
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля37
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
02:06
Песков высказался о письме Скрипаля Путину
Политика В мире
01:38
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ
США В мире
03:45
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось
Шоу-бизнес
02:24
России объявили дипломатическую войну
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение