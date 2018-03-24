Погиб обменявший себя на заложника при теракте французский полицейский

Французский полицейский Арно Бельтрам, который обменял себя на заложника при теракте в супермаркете, погиб от полученных ранений. Об этом сообщает РИА Новости. Таким образом, число жертв теракта выросло до четырех.

Захвативший заложников в супермаркете в населенном пункте Треб на юге Франции 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим потребовал освободить главного подозреваемого по делу о терактах в Париже в 2015 году Салаха Абдеслама . Злоумышленник захватил заложников в Требе днем 23 марта. При их освобождении погибли три человека, пострадали 16.

Бельтрам предложил заменить женщину, взятую в заложники в супермаркете, на себя. При помощи подполковника полиции были освобождены заложники. Однако страж порядка получил серьезные ранения.