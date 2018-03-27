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СМИ: столкновения между жителями и поддерживаемыми США отрядами произошли в Ракке
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СМИ: столкновения между жителями и поддерживаемыми США отрядами произошли в Ракке 

ТАСС 15 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 26 марта. Вооруженные столкновения между Силами демократической Сирии (СДС), пользующимися поддержкой США, и местными жителями произошли в сирийской провинции Ракка, которую СДС заняли минувшей осенью, одержав победу над боевиками группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило в понедельник иранское агентство Fars со ссылкой на очевидцев событий.
По данным агентства, акции протеста начались в западной части Ракки в воскресенье. Это произошло после того, как курдские боевики, составляющие основу СДС, задержали вождя племени бу-хамис шейха Башира Хамдана аль-Хашара. В демонстрациях, которые переросли в вооруженные стычки с СДС, участвовали жители города Эль-Мансуры и нескольких других населенных пунктов, расположенных в западной части провинции Ракка.
Как передает агентство Fars, в столкновениях были ранены несколько бойцов СДС и гражданских лиц. При этом местное население сожгло несколько укрепленных пунктов СДС.
По данным агентства, недовольство жителей Ракки вызывает требование формирований СДС к местному населению выплачивать взносы, за счет которых эта группировка финансирует военные действия против турецкой армии в районе города Африн. В частности, жители города Эт-Табка в провинции Ракка сообщили, что СДС потребовала от каждой семьи заплатить по 500 сирийских фунтов.
Провинция Ракка и одноименный город, ее столица, служили главным форпостом банд террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. Город Ракка был освобожден 17 октября 2017 года арабо-курдскими формированиями, входящими в состав коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС). Поддержку им оказывал военный альянс во главе с Соединенными Штатами.
Москва и Дамаск неоднократно обращали внимание на ситуацию в Ракке, в частности, 29 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США и их союзники пытаются «скрыть тяжелые последствия своей военной операции» по освобождению сирийского города. В свою очередь Сирия направила письмо в ООН, в котором утверждается, что авиация коалиции устроила «кровавую бойню, унесшую тысячи жизней, а сам город стерла с лица земли».
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