СМИ: столкновения между жителями и поддерживаемыми США отрядами произошли в Ракке

По данным агентства, акции протеста начались в западной части Ракки в воскресенье. Это произошло после того, как курдские боевики, составляющие основу СДС, задержали вождя племени бу-хамис шейха Башира Хамдана аль-Хашара. В демонстрациях, которые переросли в вооруженные стычки с СДС, участвовали жители города Эль-Мансуры и нескольких других населенных пунктов, расположенных в западной части провинции Ракка.

Как передает агентство Fars, в столкновениях были ранены несколько бойцов СДС и гражданских лиц. При этом местное население сожгло несколько укрепленных пунктов СДС.

По данным агентства, недовольство жителей Ракки вызывает требование формирований СДС к местному населению выплачивать взносы, за счет которых эта группировка финансирует военные действия против турецкой армии в районе города Африн . В частности, жители города Эт-Табка в провинции Ракка сообщили, что СДС потребовала от каждой семьи заплатить по 500 сирийских фунтов.

Провинция Ракка и одноименный город, ее столица, служили главным форпостом банд террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. Город Ракка был освобожден 17 октября 2017 года арабо-курдскими формированиями, входящими в состав коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС). Поддержку им оказывал военный альянс во главе с Соединенными Штатами.