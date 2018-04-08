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Из города Дума в Сирии начался вывод боевиков «Джейш аль-Ислама»
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Из города Дума в Сирии начался вывод боевиков «Джейш аль-Ислама» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Из сирийского города Дума в Восточной Гуте выехали первые автобусы с боевиками группировки «Джейш аль-Ислам» и членами их семей. Об этом информирует Минобороны России.
«Начался вывод боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» из города Дума в Восточной Гуте. Первые автобусы с боевиками и членами их семей пересекли пункт пропуска в районе Мухайям аль-Вафедин», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в распоряжение RT.
Отмечается, что всего планируется выход из Думы до 8 тыс. боевиков, а также около 40 тыс. членов их семей.
На сайте Минобороны России ведётся прямая трансляция.
Ранее стало известно, что российские военные и группировка «Джейш аль-Ислам» договорились о выводе 8 тыс. боевиков из сирийской Думы.
RT на русском: последние новости
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