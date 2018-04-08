Из города Дума в Сирии начался вывод боевиков «Джейш аль-Ислама»

«Начался вывод боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» из города Дума в Восточной Гуте. Первые автобусы с боевиками и членами их семей пересекли пункт пропуска в районе Мухайям аль-Вафедин», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в распоряжение RT.

Отмечается, что всего планируется выход из Думы до 8 тыс. боевиков, а также около 40 тыс. членов их семей.

На сайте Минобороны России ведётся прямая трансляция.

Ранее стало известно, что российские военные и группировка «Джейш аль-Ислам» договорились о выводе 8 тыс. боевиков из сирийской Думы.