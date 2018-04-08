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Боевики «Джейш аль-Ислам» согласились освободить заложников в городе Дума
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Боевики «Джейш аль-Ислам» согласились освободить заложников в городе Дума 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
После двух дней военных действий в городе Дума и его окрестностях в Восточной Гуте представители сирийского командования и главари экстремистской группировки «Джейш аль-Ислам» возобновили контакты, сообщает телеканал Syria TV.
Сообщается, что сирийские военные и боевики встретились в районе лагеря беженцев Эль-Вафидин. В результате переговоров полевые командиры «Джейш аль-Ислам» дали согласие освободить всех военнопленных и заложников из числа мирных граждан, находящихся в их руках в городе Дума, передает ТАСС.
Вскоре состоится повторная встреча, на которой, как ожидается, боевики представят списки пленных и заложников.
Ранее в воскресенье боевики радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» под массированными ударами сирийских правительственных сил срочно запросили переговоров.
Сирийская армия приступила к операции в Думе после того, как боевики «Джейш аль-Ислам» сорвали переговоры и мирный процесс, открыв ракетный и минометный огонь по центру Дамаска и его окраинам.
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