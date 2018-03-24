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Власти Португалии опровергли данные о гибели своего гражданина во время теракта Франции
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Власти Португалии опровергли данные о гибели своего гражданина во время теракта Франции 

ТАСС 14 часов назад
ТАСС, 24 марта. Власти Португалии сообщили, что гражданин страны, который ранее числился погибшим в результате серии атак, совершенных террористом в пятницу на юге Франции, жив, но был тяжело ранен. Об этом передает в субботу агентство France-Presse (AFP). Ранее агентство со ссылкой на представителя португальского правительства сообщило о гибели гражданина этой страны.
"Изначально португальским властям была ошибочно передана информация о смерти жертвы [теракта]. В ходе мероприятий по установлению личности погибшего выяснилось, что гражданин Португалии только серьезно ранен и доставлен в больницу в Каркасоне, — цитирует агентство секретаря по делам португальских общин за рубежом Жозе Луиша Карнейро. — Мы сожалеем о беспорядке, вызванном этой дезинформацией".
Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил, что в результате нападений террориста погибли три человека, еще шестнадцать получили ранения.
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