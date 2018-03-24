Власти Португалии опровергли данные о гибели своего гражданина во время теракта Франции

ТАСС , 24 марта. Власти Португалии сообщили, что гражданин страны, который ранее числился погибшим в результате серии атак, совершенных террористом в пятницу на юге Франции , жив, но был тяжело ранен. Об этом передает в субботу агентство France-Presse (AFP). Ранее агентство со ссылкой на представителя португальского правительства сообщило о гибели гражданина этой страны.

"Изначально португальским властям была ошибочно передана информация о смерти жертвы [теракта]. В ходе мероприятий по установлению личности погибшего выяснилось, что гражданин Португалии только серьезно ранен и доставлен в больницу в Каркасоне, — цитирует агентство секретаря по делам португальских общин за рубежом Жозе Луиша Карнейро. — Мы сожалеем о беспорядке, вызванном этой дезинформацией".