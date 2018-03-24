Опрос: две трети сербов не простили НАТО бомбардировки 1999 года

БЕЛГРАД, 24 марта. / ТАСС /. Две трети граждан Сербии (62%) не простили НАТО за бомбардировки Югославии 1999 года. Таковы данные опроса общественного мнения, проведенного «Институтом по европейским делам» спустя 19 лет после начала агрессии альянса.

Сообщается, что 62% не приняли бы извинения НАТО, в то время как около трети опрошенных, в основном, молодежь, готовы забыть прошлое. Абсолютное большинство граждан страны (84%), как и ранее, выступают против вступления Сербии в НАТО, при этом наибольшее число противников альянса живет в Белграде. Более двух третей — 68% — не считают сотрудничество с НАТО в будущем полезным.

Опрос проводился с 16 по 20 марта среди 1203 респондентов.

Неправительственная организация «Институт по европейским делам», проводившая исследование, указала, что в Сербии «до сих пор не установлена ответственность политических элит» и «не подсчитано точное число жертв». НПО утверждает, что в агрессии НАТО «зафиксированы 758 погибших».

Бомбардировки НАТО

24 марта 2018 года исполнилось 19 лет с начала военной операции НАТО против Союзной Республики Югославия. В этот день в 1999 году без санкции СБ ООН начались бомбардировки территории суверенного государства. Главной причиной воздушно-наступательной операции «Союзная сила» (Allied Force) руководство НАТО назвало «предотвращение геноцида албанского населения в Косове». По данным сайта НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, свыше 10 тыс. из них имели целью нанесение бомбовых ударов.

Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет и сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В операции задействовали примерно 1 тыс. самолетов, в том числе боевых и разведывательных, из которых, согласно официальным натовским источникам, было потеряно два боевых (пилоты катапультировались). В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых — гражданские жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд

Полностью была уничтожена военно-промышленная инфраструктура, были разрушены более 1,5 тыс. населенных пунктов, 60 мостов, 30% всех школ, около 100 памятников. Бомбардировки нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов привели к заражению водной системы страны токсичными веществами.