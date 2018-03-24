Эксперт: расследование дела Саркози может закончиться в пользу экс-президента

ПАРИЖ, 24 марта. / ТАСС /. Расследование дела бывшего главы французского государства Николя Саркози , подозреваемого в получении финансовой поддержки от властей Ливии для ведения предвыборной кампании в 2007 году, может закончиться в пользу экс-президента. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС известный французский специалист в области государства и права, глава парижского частного юридического кабинета «Мишо» Эмманюэль Мишо.

Он отметил, что задержанный во вторник утром для допросов в ведомстве по борьбе с коррупцией, а затем освобожденный в среду вечером после многочасовых допросов, Саркози отвергает обвинения в «подкупе», «нелегальном финансировании» избирательной кампании и «сокрытии хищения государственных средств Ливии».

В роли подследственного

Тунис и Статус подследственного, который был присвоен бывшему главе государства после двухдневного допроса, налагает на него определенные обязательства. Так, у Саркози остается заграничный паспорт, но он не сможет выезжать в четыре страны — Ливию, Египет ЮАР . Экс-президент также не вправе встречаться с девятью другими фигурантами досье. Среди них — бывшие министры внутренних дел Франции Клод Геан и Брис Ортефе. «Такие ограничения — достаточно классическая мера для французской правоохранительной системы», — заметил эксперт.

"На предварительной стадии расследования допрашиваемый находится «в тумане», он не в курсе, какие именно факты ему инкриминируются. В статусе подследственного ситуация в этом отношения меняется", — подчеркнул собеседник. Так, «подозреваемый получает доступ к досье, это позволяет организовать защиту». В этом плане, добавил эксперт, «ситуация становится для него более благоприятной, поскольку он имеет возможность ознакомиться с деталями обвинения».

Возможности для защиты

По словам Мишо, «Саркози уже начал выстраивать защиту, о чем свидетельствует его большое телевизионное интервью в четверг вечером». Так, он указал, что в те дни, которые он, по утверждению Таккьедина, встречался с ним в министерстве, его не было в Париже.

Кроме того, по словам Саркози, следователи расспрашивали его про сумму €38 тыс. в расходах избирательной кампании, что составляло лишь 0,1% ее бюджета. Речь на допросе, таким образом, шла отнюдь не о €5 млн, о которых рассказывает Таккьедина, обратил внимание юрист.

Он подчеркнул, что «правосудие, безусловно, решило продолжать расследование, поскольку в досье имеются элементы, позволяющие пойти дальше». «Ведь у юстиции должны были быть серьезные основания, чтобы задерживать бывшего президента», — заметил Мишо. По его мнению, материалов в досье, разумеется, гораздо больше, чем те, на которые следователи ссылались во время допросов Саркози.

Теперь, пояснил он, «расследование продолжат специальные следственные судьи, а статус подследственного позволит бывшему президенту знакомиться с досье и лучше выстраивать защиту». «Это рассеет туман, в который всегда погружены начальные допросы, когда допрашиваемый не знает, что известно о его действиях следствию», — считает эксперт.

Расследование на многие годы

Мишо также отметил, что «Саркози допрашивали не как экс-президента республики, а как бывшего председателя партии в связи с незаконным финансированием предвыборной кампании». «Французская история знает целый ряд подобных претензий», — добавил он. По его прогнозам, «такое расследование может занять 5-6 или даже более 10 лет».

"Я не думаю, что он будет осужден", — заметил юрист. «Не исключаю, что по итогам расследования может быть применена такая мера как домашний арест, но его продолжительность будет затем зачтена при определении приговора в судебном заседании», — подчеркнул Мишо.

По его мнению, Саркози может быть вынесен, например, условный приговор. «Осудить к реальному сроку можно только в случае бесспорных доказательств, а их в этом деле, как видно, нет», — отметил юрист. При этом он не исключил, что «в ходе расследования возможно следственный судья придет к выводу, что оснований для привлечения Саркози к суду нет и закроет дело».

"Ливийское досье"

Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. В частности, сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от тогдашнего французского президента признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства.

В рамках расследования нелегального получения средств со стороны Ливии Саркози был задержан на этой неделе для дачи показаний впервые. Следствие было начато пять лет назад. Следователи опираются на показания посредника Зияда Таккьедина на письмо шефа ливийской разведки о планах режима оказать помощь Саркози.

Этот документ обнародовал сайт журналистских расследований Mediapart. Его авторы уверяют, что опубликовали подлинник, хотя многие эксперты ставят под сомнение юридическую ценность такого документа. «Письмо может быть подлинным, но сведения в нем — фальшивыми», — заметил авторитетный политический аналитик Кристоф Барбье.