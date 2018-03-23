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Мали — Япония — 1:1, Турция — Ирландия — 1:0, Болгария — Босния и Герцеговина — 0:1 (обзоры)
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Мали — Япония — 1:1, Турция — Ирландия — 1:0, Болгария — Босния и Герцеговина — 0:1 (обзоры)
Soccer News
29 минут назад
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Soccer News
Комментарии
Вашему вниманию представляются обзоры трёх товарищеских матчей.
Мали
—
Япония
— 1:1
Турция
—
Ирландия
— 1:0
Болгария
—
Босния и Герцеговина
— 0:1
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