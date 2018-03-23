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Мали — Япония — 1:1, Турция — Ирландия — 1:0, Болгария — Босния и Герцеговина — 0:1 (обзоры)
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Мали — Япония — 1:1, Турция — Ирландия — 1:0, Болгария — Босния и Герцеговина — 0:1 (обзоры) 

Soccer News 29 минут назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры трёх товарищеских матчей.
Мали — Япония — 1:1  Турция — Ирландия — 1:0  Болгария — Босния и Герцеговина — 0:1
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