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Посол Египта в восторге от уровня подготовки России к чемпионату мира
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Посол Египта в восторге от уровня подготовки России к чемпионату мира 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Посол Египта Ихаб Ахмед Талаат Наср поделился мнением о подготовке России к чемпионату мира 2018 года, сообщает RT.
"Я в восторге от того уровня, на котором всё организовано. Были приложены огромные усилия. Качество стадиона просто супер! Я отдаю должное той работе, которую проделали наши российские коллеги не только на стадионе, но и на прилегающей территории.
Я встречался со многими российскими чиновниками, побывал на многих объектах. Потрясающая работа! Это касается и логистики, и аэропортов, инфраструктуры, тренировочных площадок", — сказал Наср перед товарищеским матчем Россия — Бразилия.
Встреча, прошедшая на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Бразилии. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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