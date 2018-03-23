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Посол Египта отметил работу России в подготовке к ЧМ-2018 по футболу
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Посол Египта отметил работу России в подготовке к ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 53 минуты назад
Посол Египта Ихаб Ахмед Талаат Наср поделился впечатлениями от инфраструктуры России в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. «Я в восторге от того уровня, на котором всё организовано. Было приложено огромное количество усилий. Качество стадиона просто супер! Я должен отдать должное той работе, которую проделали наши российские коллеги не только на стадионе, но даже на прилегающей территории. Я встречался со многими российскими чиновниками, побывал на многих объектах. Потрясающая работа! Это касается и логистики, и аэропортов, инфраструктуры, тренировочных площадок», — сказал посол Египта перед контрольным матчем Россия — Бразилия.
Ранее сообщалось, что посол Аргентины Рикардо Эрнесто Лагорио призывает своих соотечественников приезжать в Россию на ЧМ-2018 по футболу.
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