Посол Египта отметил работу России в подготовке к ЧМ-2018 по футболу 

Посол Египта Ихаб Ахмед Талаат Наср поделился впечатлениями от инфраструктуры России в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. «Я в восторге от того уровня, на котором всё организовано. Было приложено огромное количество усилий. Качество стадиона просто супер! Я должен отдать должное той работе, которую проделали наши российские коллеги не только на стадионе, но даже на прилегающей территории. Я встречался со многими российскими чиновниками, побывал на многих объектах. Потрясающая работа! Это касается и логистики, и аэропортов, инфраструктуры, тренировочных площадок», — сказал посол Египта перед контрольным матчем Россия — Бразилия.
Ранее сообщалось, что посол Аргентины Рикардо Эрнесто Лагорио призывает своих соотечественников приезжать в Россию на ЧМ-2018 по футболу.