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Макрон заявил об «исламистской террористической атаке» на страну
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Макрон заявил об «исламистской террористической атаке» на страну 

BFM.RU 17 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о трех погибших и 16 раненых в результате серии атак на юге страны. Он выступил с сообщением для прессы по итогам заседания кризисного центра в МВД.
«Нападавший убил троих и ранил еще шестнадцать человек», — сказал Макрон. Двое из них, как сообщил президент, «находятся в тяжелом состоянии», передает ТАСС.
Глава государства заявил, что расценивает произошедшее как «исламистскую террористическую атаку». «Наша страна подверглась сегодня исламистской террористической атаке в Каркасоне и Требе», — сказал президент.
Макрон прибыл в кризисный центр МВД для обсуждения ситуации с нападениями, совершенными террористом в пятницу в департаменте Од на юге страны. Соответствующая видеозапись опубликована в Twitter главы республики.
Ранее Макрон, находившийся в Брюсселе для участия в саммите стран ЕС, в срочном порядке выехал в Париж.
23 мата в Каркасоне и Требе 26-летний житель Каркасона Редуан Лакдим совершил серию нападений. В результате атак три человека погибли. Террорист был ликвидирован. По словам главы МВД Франции, преступник действовал в одиночку. Мужчина был известен правоохранительным органам, в частности он занимался наркоторговлей, однако информации о том, что он состоял в кругах радикальных исламистов, у МВД не было.
Телеканал Sky News Arabia сообщил, что ответственность за серию нападений на юге Франции взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
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