Макрон заявил об «исламистской террористической атаке» на страну

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о трех погибших и 16 раненых в результате серии атак на юге страны. Он выступил с сообщением для прессы по итогам заседания кризисного центра в МВД

«Нападавший убил троих и ранил еще шестнадцать человек», — сказал Макрон. Двое из них, как сообщил президент, «находятся в тяжелом состоянии», передает ТАСС

Глава государства заявил, что расценивает произошедшее как «исламистскую террористическую атаку». «Наша страна подверглась сегодня исламистской террористической атаке в Каркасоне и Требе», — сказал президент.

Макрон прибыл в кризисный центр МВД для обсуждения ситуации с нападениями, совершенными террористом в пятницу в департаменте Од на юге страны. Соответствующая видеозапись опубликована в Twitter главы республики.

Ранее Макрон, находившийся в Брюсселе для участия в саммите стран ЕС , в срочном порядке выехал в Париж.

23 мата в Каркасоне и Требе 26-летний житель Каркасона Редуан Лакдим совершил серию нападений. В результате атак три человека погибли. Террорист был ликвидирован. По словам главы МВД Франции, преступник действовал в одиночку. Мужчина был известен правоохранительным органам, в частности он занимался наркоторговлей, однако информации о том, что он состоял в кругах радикальных исламистов, у МВД не было.