ИГ* взяло ответственность за теракт с захватом заложников во Франции

Террористическая группировка «Исламское государство» * взяла на себя ответственность за теракт 23 марта во Франции, где вооруженный мужчина взял заложников в супермаркете и в результате

был застрелен полицией

во время штурма здания. Впрочем, никаких доказательств причастности к инциденту, жертвами которого, по последним данным, стали три человека, ИГ* не привело, сообщает Reuters

В размещенном в интернете сообщении «Исламское государство»* утверждает, что атаку во Франции совершил «солдат халифата». Других деталей группировка не приводит.

Ранее министр внутренних дел Франции Жерар Коллон рассказал подробности о личности нападавшего. По его словам, атаку совершил 26-летний Редуан Лакдим, который ранее попадал в поле зрения полиции, но спецслужбы не предполагали, что он может радикализироваться.

Тем временем МВД Франции сообщило о трех погибших и пяти раненых в ходе теракта, передает

Le Figaro . В число погибших входит человек, убитый террористом в супермаркете.

Трое раненых находятся в реанимации. В том числе подполковник, который добровольно согласился обменять себя на одного из заложников в супермаркете.

Как сообщил ранее мэр коммуны Треб, где были захвачены заложники, нападавший сначала совершил налет на автомобиль в городе Каркассон, затем открыл по полицейским. В результате был убит мужчина и ранен один сотрудник полиции. Затем злоумышленник направился в Треб, где в одном из супермаркетов взял людей в заложники.