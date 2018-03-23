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ИГ* взяло ответственность за теракт с захватом заложников во Франции
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ИГ* взяло ответственность за теракт с захватом заложников во Франции 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за теракт 23 марта во Франции, где вооруженный мужчина взял заложников в супермаркете и в результате
был застрелен полицией
во время штурма здания. Впрочем, никаких доказательств причастности к инциденту, жертвами которого, по последним данным, стали три человека, ИГ* не привело, сообщает Reuters.
В размещенном в интернете сообщении «Исламское государство»* утверждает, что атаку во Франции совершил «солдат халифата». Других деталей группировка не приводит.
Ранее министр внутренних дел Франции Жерар Коллон рассказал подробности о личности нападавшего. По его словам, атаку совершил 26-летний Редуан Лакдим, который ранее попадал в поле зрения полиции, но спецслужбы не предполагали, что он может радикализироваться.
Тем временем МВД Франции сообщило о трех погибших и пяти раненых в ходе теракта, передает
Le Figaro. В число погибших входит человек, убитый террористом в супермаркете.
Трое раненых находятся в реанимации. В том числе подполковник, который добровольно согласился обменять себя на одного из заложников в супермаркете.
Как сообщил ранее мэр коммуны Треб, где были захвачены заложники, нападавший сначала совершил налет на автомобиль в городе Каркассон, затем открыл по полицейским. В результате был убит мужчина и ранен один сотрудник полиции. Затем злоумышленник направился в Треб, где в одном из супермаркетов взял людей в заложники.
*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ.
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