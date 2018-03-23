Ещё
СПЧ ООН продлил мандат комиссии по правам человека в Южном Судане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СПЧ ООН продлил мандат комиссии по правам человека в Южном Судане 

РИА Новости 1 час назад
ЖЕНЕВА, 23 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Совет ООН по правам человека продлил на год мандат комиссии по ситуации с правами человека в Южном Судане.
Решение о продлении мандата комиссии содержится в резолюции, принятой по итогам 37-й сессии Совета ООН по правам человека. В документе, в частности, выражается крайняя обеспокоенность ситуацией с правами человека в Южном Судане, в том числе, подозрениями на военные преступления и преступления против человечности.
Резолюция по Южному Судану была принята без голосования.
Южный Судан с 2013 года находится в состоянии гражданской войны между представляющими народность динка властями во главе с президентом Сальвой Кииром и оппозицией. Более 2 миллионов человек стали там вынужденными переселенцами.
Ранее Совет Безопасности ООН 15 марта единогласно принял резолюцию о продлении на год миротворческой миссии в Республике Южный Судан (МООНЮС). Согласно тексту резолюции, численность «голубых касок» останется прежней.
РИА Новости: последние новости
Мнение: инициатор захвата заложников во Франции хотел "толкнуть падающего" В Нигерии боевики освободили 76 из 110 похищенных школьниц Боевики обстреляли Дамаск, сообщили СМИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ524
Россияне устроили набег на «Магнит»121
Суд определил судьбу Савченко106
Набиуллина взялась за пенсии147
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня44
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение