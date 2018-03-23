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Два человека погибли при захвате заложников во Франции
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Два человека погибли при захвате заложников во Франции 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Два человека убиты при захвате заложников в супермаркете в коммуне Треб на юге Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Тем временем террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за инцидент.
Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете. К месту происшествия переброшены силы полиции, идет подготовка к операции по освобождению захваченных людей.
При этом точное число заложников пока неизвестно. Министр внутренних дел Франции Жерар Колон уже заявил, что отправляется на место инцидента.
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