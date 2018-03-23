Два человека погибли при захвате заложников во Франции

Два человека убиты при захвате заложников в супермаркете в коммуне Треб на юге Франции . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете. К месту происшествия переброшены силы полиции, идет подготовка к операции по освобождению захваченных людей.

При этом точное число заложников пока неизвестно. Министр внутренних дел Франции Жерар Колон уже заявил, что отправляется на место инцидента.