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Срочно: Достигнуто соглашение по эвакуации повстанцев из района Восточная Гута — СМИ
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Срочно: Достигнуто соглашение по эвакуации повстанцев из района Восточная Гута — СМИ
ИА Синьхуа
22 минуты назад
Комментарии
Дамаск
, 23 марта /
Синьхуа
/ — Соглашение было сегодня достигнуто
по эвакуации повстанцев и членов их семей из новых мест в районе
Восточная Гута близ Дамаска. Об этом сообщает государственное
телевидение. —0—
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