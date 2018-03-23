Ещё
Срочно: Достигнуто соглашение по эвакуации повстанцев из района Восточная Гута — СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Глава Волоколамского района отправлен в отставку
Глава Волоколамского района отправлен в отставку

Срочно: Достигнуто соглашение по эвакуации повстанцев из района Восточная Гута — СМИ 

ИА Синьхуа 22 минуты назад
Дамаск, 23 марта /Синьхуа/ — Соглашение было сегодня достигнуто
по эвакуации повстанцев и членов их семей из новых мест в районе
Восточная Гута близ Дамаска. Об этом сообщает государственное
телевидение. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В результате обстрелов Дамаска погибли 35 человек Число пострадавших в результате взрыва в Могадишо возросло до 14 человек Срочно: Неизвестный захватил заложников в супермаркете на юго-западе Франции -- СМИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый советник Трампа готов развязать большую войну137
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ208
Скорая въехала в толпу пешеходов в Москве
Путин обратился к нации824
Минфин готовится пойти на риск46
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение