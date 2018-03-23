Срочно: Достигнуто соглашение по эвакуации повстанцев из района Восточная Гута — СМИ

Дамаск , 23 марта / Синьхуа / — Соглашение было сегодня достигнуто

по эвакуации повстанцев и членов их семей из новых мест в районе

Восточная Гута близ Дамаска. Об этом сообщает государственное

телевидение. —0—