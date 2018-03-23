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Появились фото и видео с места захвата заложников во Франции
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Появились фото и видео с места захвата заложников во Франции 

Российская Газета 18 часов назад
Фото: Российская Газета
Злоумышленник освободил заложников после нападения на супермаркет в коммуне Треб на юге Франции и остается один в помещении. По некоторым данным, в здании находится также офицер полиции, сообщает агентство Reuters. СМИ опубликовали первые фото и видеосюжеты с места захвата заложников.
В общей сложности супермаркет смогли покинуть около двадцати граждан. Очевидцы утверждали, что во время нападения боевик кричал «Аллах Акбар». В ходе перестрелки с подоспевшими полицейскими погибли два человека. На место происшествия прибыли представители антитеррористического подразделения.
"Как весьма серьезный" назвал инцидент премьер-министр Франции Эдуард Филипп. Прокуратура открыла дело по факту нападения, которое классифицируется как террористическая атака, информирует портал romandie.com.
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