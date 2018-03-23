Появились фото и видео с места захвата заложников во Франции

Злоумышленник освободил заложников после нападения на супермаркет в коммуне Треб на юге Франции и остается один в помещении. По некоторым данным, в здании находится также офицер полиции, сообщает агентство Reuters . СМИ опубликовали первые фото и видеосюжеты с места захвата заложников.

В общей сложности супермаркет смогли покинуть около двадцати граждан. Очевидцы утверждали, что во время нападения боевик кричал «Аллах Акбар». В ходе перестрелки с подоспевшими полицейскими погибли два человека. На место происшествия прибыли представители антитеррористического подразделения.