Макрон рассказал о жертвах теракта на юге Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в результате теракта в городе Треб на юге страны погибли три человека, еще 16 пострадали. Об этом сообщает Le Figaro.

В пятницу, 23 марта, мужчина захватил заложников в супермаркете в городе Треб.

"Наша страна пострадала от теракта… Личность террориста установлена, он был застрелен в ходе штурма. Расследование должно будет дать ответы на вопрос: когда он радикализировался? Где и как приобрел оружие?" — сказал Макрон.

В ходе штурма, как сообщалось, один из полицейских обменял себя на заложника.

Теперь, по словам Макрона, правоохранитель борется за жизнь в больнице. Французский президент отдельно поблагодарил его за мужество.