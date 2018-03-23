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Макрон рассказал о жертвах теракта на юге Франции
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Макрон рассказал о жертвах теракта на юге Франции 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в результате теракта в городе Треб на юге страны погибли три человека, еще 16 пострадали. Об этом сообщает Le Figaro.
В пятницу, 23 марта, мужчина захватил заложников в супермаркете в городе Треб.
"Наша страна пострадала от теракта… Личность террориста установлена, он был застрелен в ходе штурма. Расследование должно будет дать ответы на вопрос: когда он  радикализировался? Где и как приобрел оружие?" — сказал Макрон.
В ходе штурма, как сообщалось, один из полицейских обменял себя на заложника.
Теперь, по словам Макрона, правоохранитель борется за жизнь в больнице. Французский президент отдельно поблагодарил его за мужество.
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