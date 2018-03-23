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Макрон назвал захват заложников в Требе возможным терактом
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Макрон назвал захват заложников в Требе возможным терактом 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МАКРОН ЗАЯВИЛ, ЧТО СОБЫТИЯ В ТРЕБЕ, ГДЕ ЗАХВАТИЛИ ЗАЛОЖНИКОВ, ВПОЛНЕ ВЕРОЯТНО МОГУТ БЫТЬ ТЕРАКТОМ
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Боевики нанесли ракетный удар по провинции Дамаск, погибли 37 человек Адвокат Саркози намерен опротестовать решение суда Глава МВД Франции отправился на место захвата заложников
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