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На юге Франции продолжается операция по освобождению заложников
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На юге Франции продолжается операция по освобождению заложников 

РИА Новости 29 минут назад
ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости. Операция по освобождению заложников на юге Франции продолжается, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.
"Операция (по освобождению заложников — ред.) в этот момент, когда я говорю, не закончена", — сказал Филипп, заявление которого транслировал телеканал BFMTV.
Ранее сообщалось, что около 11.15 (13.15 мск) вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од. Место происшествия оцеплено, там проходит полицейская операция. По информации местных СМИ, ссылающихся на прокуратуру, злоумышленник заявил о приверженности "Исламскому государству"*. Позже СМИ сообщили, что заложники смогли покинуть здание супермаркета, внутри остается только злоумышленник.
*Запрещенная в России террористическая организация
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