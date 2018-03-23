На юге Франции продолжается операция по освобождению заложников

ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости . Операция по освобождению заложников на юге Франции продолжается, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

"Операция (по освобождению заложников — ред.) в этот момент, когда я говорю, не закончена", — сказал Филипп, заявление которого транслировал телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось, что около 11.15 (13.15 мск) вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од. Место происшествия оцеплено, там проходит полицейская операция. По информации местных СМИ, ссылающихся на прокуратуру , злоумышленник заявил о приверженности "Исламскому государству" *. Позже СМИ сообщили, что заложники смогли покинуть здание супермаркета, внутри остается только злоумышленник.