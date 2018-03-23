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Заложников во Франции освободили
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Заложников во Франции освободили 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Заложники в супермаркете во французском городе Треб освобождены, в здании находятся злоумышленник и полицейский, сообщил мэр города Эрик Менасси.
Мэр подтвердил, что два человека при захвате заложников погибли, еще двое были ранены, передает ТАСС.
По его словам, состояние раненых пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что один из погибших — мясник, работавший в супермаркете Super U, где вооруженные люди захватили заложников.
Премьер Франции Эдуар Филип заявил, что обстоятельства захвата заложников на юге страны позволяют считать это терактом. По его словам, операция по освобождению заложников еще не закончена, передает РИА «Новости».
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