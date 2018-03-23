Заложников во Франции освободили

Заложники в супермаркете во французском городе Треб освобождены, в здании находятся злоумышленник и полицейский, сообщил мэр города Эрик Менасси.

Мэр подтвердил, что два человека при захвате заложников погибли, еще двое были ранены, передает ТАСС

По его словам, состояние раненых пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что один из погибших — мясник, работавший в супермаркете Super U, где вооруженные люди захватили заложников.