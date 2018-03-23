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Reuters: заложники в супермаркете во Франции освобождены
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Reuters: заложники в супермаркете во Франции освобождены 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 23 марта. Заложники в супермаркете во Франции освобождены, в здании остаются злоумышленник и полицейский. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на мэра города Треб.
ТАСС: последние новости
СМИ: на юге Франции в супермаркете захвачены заложники СМИ: адвокат Николя Саркози подает апелляцию на меры по его судебному контролю СМИ: первая группа боевиков вышла по коридору из Харасты в Восточной Гуте
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