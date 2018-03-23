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Reuters: заложники в супермаркете во Франции освобождены
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Reuters: заложники в супермаркете во Франции освобождены
ТАСС
1 час назад
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ТАСС
, 23 марта. Заложники в супермаркете во
Франции
освобождены, в здании остаются злоумышленник и полицейский. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на мэра города Треб.
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