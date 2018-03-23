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Глава МВД Франции отправился на место захвата заложников
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Глава МВД Франции отправился на место захвата заложников 

РИА Новости 1 час назад
Глава МВД Франции заявил, что немедленно отправляется на юг страны, где неизвестный захватил заложников в супермаркете
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