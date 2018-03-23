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При захвате заложников во Франции есть погибшие — СМИ
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При захвате заложников во Франции есть погибшие — СМИ 

Авторадио 52 минуты назад
Срочные новости продолжают поступать из Франции. Неизвестный захватил заложников в супермаркете в коммуне Треб на юге страны. Месные СМИ сообщают об одном погибшем, по предварительным данны, это сотрудник магазина. Руководство региона говорит, как минимум, о двух жертвах. Известно, что один или два человека получили ранения, пишет Газета.ру. Место происшествия оцеплено, там проходит полицейская операция. По сообщениям прокуратуры, захватчик заявил о причастности к группировке «Исламское государство», которая запрещена в России.
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