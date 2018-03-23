ИГ взяло на себя ответственность за захват заложников во Франции

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за захват заложников во французском Требе, сообщает Reuters со ссылкой на подконтрольные террористам СМИ. Отмечается, что террористы не предоставили доказательств своего заявления. Днем 23 марта неизвестный мужчина захватил заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции . При захвате заложников погибли два человека, также нападавший застрелил одного человека по дороге на место преступления. В ходе штурма захватчик был ликвидирован. "Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России