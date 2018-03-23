МВД Франции подтвердило гибель двух человек в результате теракта в Требе

ПАРИЖ, 23 марта. / ТАСС /. Официальный представитель министерства внутренних дел Франции Фредерик де Ланувель сообщил в прямом эфире телеканала BFM TV, что два человека погибли в пятницу в городе Треб в результате теракта. "Подтверждаю, что погибли два человека", — сказал он. При этом он отказался подтверждать ранее распространенные СМИ данные о том, что преступник потребовал освобождения из заключения террориста Салаха Абдеслама — участника терактов в ноябре 2015 года в Париже. Ранее BFM TV со ссылкой на собственные источники сообщил, что число погибших при захвате заложников во Франции возросло до трех.