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МВД Франции подтвердило гибель двух человек в результате теракта в Требе
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МВД Франции подтвердило гибель двух человек в результате теракта в Требе 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: NEWS.BCM.ru
ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Официальный представитель министерства внутренних дел Франции Фредерик де Ланувель сообщил в прямом эфире телеканала BFM TV, что два человека погибли в пятницу в городе Треб в результате теракта.
"Подтверждаю, что погибли два человека", — сказал он. При этом он отказался подтверждать ранее распространенные СМИ данные о том, что преступник потребовал освобождения из заключения террориста Салаха Абдеслама — участника терактов в ноябре 2015 года в Париже.
Ранее BFM TV со ссылкой на собственные источники сообщил, что число погибших при захвате заложников во Франции возросло до трех.
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