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Алжир нейтрализовал несколько преступных группировок, переправлявших нелегальных мигрантов
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Алжир нейтрализовал несколько преступных группировок, переправлявших нелегальных мигрантов 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Алжир, 23 марта /Синьхуа/ — Алжир за последнее время нейтрализовал несколько преступных группировок, переправлявших нелегальных мигрантов, с задержанными работают органы юстиции. Об этом сообщил в четверг министр внутренних дел страны Нуреддин Бедуи.
Выступая в Национальном народном собрании Алжира, он заявил, что в целях обуздания нелегальной миграции, правительственные органы страны развернули сотрудничество, органы безопасности усилили патрули и проверки в районах распространения нелегальной миграции и добились заметных результатов, в последнее время в ряде приморских городов были нейтрализованы несколько преступных группировок, занимавшихся организацией нелегальной миграции.
По словам министра, большинство нелегальных мигрантов, следующих через Средиземное море с территории Алжира, — иностранцы, однако среди них немало и молодых алжирцев.
Н. Бедуи подчеркнул, что Алжир готов усилить взаимодействие с другими странами для борьбы с нелегальной миграцией, а также обеспечения безопасности и стабильности страны. —0—
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