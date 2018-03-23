Алжир нейтрализовал несколько преступных группировок, переправлявших нелегальных мигрантов

Алжир , 23 марта / Синьхуа / — Алжир за последнее время нейтрализовал несколько преступных группировок, переправлявших нелегальных мигрантов, с задержанными работают органы юстиции. Об этом сообщил в четверг министр внутренних дел страны Нуреддин Бедуи.

Выступая в Национальном народном собрании Алжира, он заявил, что в целях обуздания нелегальной миграции, правительственные органы страны развернули сотрудничество, органы безопасности усилили патрули и проверки в районах распространения нелегальной миграции и добились заметных результатов, в последнее время в ряде приморских городов были нейтрализованы несколько преступных группировок, занимавшихся организацией нелегальной миграции.

По словам министра, большинство нелегальных мигрантов, следующих через Средиземное море с территории Алжира, — иностранцы, однако среди них немало и молодых алжирцев.

Н. Бедуи подчеркнул, что Алжир готов усилить взаимодействие с другими странами для борьбы с нелегальной миграцией, а также обеспечения безопасности и стабильности страны. —0—