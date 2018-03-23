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Возглавляемая США коалиция продолжает охотиться на главаря ИГ Аль-Багдади
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Возглавляемая США коалиция продолжает охотиться на главаря ИГ Аль-Багдади 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Международная коалиция во главе с США продолжает поиски главаря группировки ИГ (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя коалиции Райана Диллона.
«Если бы мы знали, где он находится, мы бы направили наших профессионалов и ударили по нему прямо сейчас», — отметил американский военный.
Напомним, Аль-Багдади впервые появился на публике в 2014 году, когда он провозгласил о создании «исламского халифата» на Ближнем Востоке из мечети, захваченной боевиками группировки.
В 2017 году слухи о гибели главаря террористов появлялись несколько раз, но абсолютно точных сведений все еще нет.
Ранее в международной коалиции признавали, что Аль-Багдади может быть жив.
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