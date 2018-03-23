Возглавляемая США коалиция продолжает охотиться на главаря ИГ Аль-Багдади

«Если бы мы знали, где он находится, мы бы направили наших профессионалов и ударили по нему прямо сейчас», — отметил американский военный.

Напомним, Аль-Багдади впервые появился на публике в 2014 году, когда он провозгласил о создании «исламского халифата» на Ближнем Востоке из мечети, захваченной боевиками группировки.

В 2017 году слухи о гибели главаря террористов появлялись несколько раз, но абсолютно точных сведений все еще нет.

Ранее в международной коалиции признавали, что Аль-Багдади может быть жив.