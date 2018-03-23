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США включили в список глобальных террористов гражданина Франции и вооруженную группировку в Сирии
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США включили в список глобальных террористов гражданина Франции и вооруженную группировку в Сирии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Вашингтон, 22 марта /Синьхуа/ — Госдепартамент США в четверг в своем заявлении объявил о включении гражданина Франции и вооруженной группировки из Узбекистана, действующей на территории Сирии, в список глобальных террористов.
В заявлении говорится, что гражданин Франции Джо Асперман является специалистом экстремистской группировки «Исламское государство» по химическому оружию. От лица ИГ он следил за производством химоружия в Сирии, а также контролировал его применение на поле боя. В заявлении также отмечается, что крупнейшая на территории Сирии узбекская вооруженная группировка «Катибат аль-Имам аль-Бухари» сражается в Сирии вместе с филиалом организации "Аль-Каида".
Согласно заявлению, Джо Асперман и «Катибат аль-Имам аль-Бухари» внесены в санкционный список по причине «ведения ими террористической деятельности или наличия серьезного риска ведения ими террористической деятельности». Они будут отрезаны от источников финансовых средств, используемых с целью планирования и совершения терактов. —0—
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