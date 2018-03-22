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В Сомали жертвами взрыва у отеля стали 5 человек
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В Сомали жертвами взрыва у отеля стали 5 человек 

Российская Газета 1 час назад
Жертвами теракта в столице Сомали Могадишо стали по меньшей мере пять человек, еще несколько получили ранения.
Взрыв произошел на оживленной улице около отеля Weheliye, передает РИА Новости со ссылкой на информагентства. Судя по всему, взорвался заминированный автомобиль.
Ответственность пока не взяла ни одна из террористических организаций, которые действуют в регионе. Ранее в этом районе атаки совершаоа радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб", связанная с запрещенной в РФ "Аль-Каидой". Ее цель — противостояние правительству Сомали и воспрепятствование гуманитарной деятельности ООН.
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