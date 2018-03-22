Эксперт: У стран Африки есть огромный туристический потенциал

Ранее стало известно, что МИД РФ продолжает переговоры с рядом стран Африки о введении безвизового режима для россиян.

Директор департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский в интервью ТАСС отметил, что в нескольких странах африканского континента уже отменены визовые ограничения для российских туристов.

Политолог, африканист Николай Добронравин полагает, что у стран Африки есть большой потенциал для развития туризма.

По мнению эксперта, большой интерес у россиян могли бы вызвать страны восточной и южной Африки . Но в них необходимо решить вопросы транспортного сообщения.