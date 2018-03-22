Эксперт: У стран Африки есть огромный туристический потенциал 

Ранее стало известно, что МИД РФ продолжает переговоры с рядом стран Африки о введении безвизового режима для россиян.
Директор департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский в интервью ТАСС отметил, что в нескольких странах африканского континента уже отменены визовые ограничения для российских туристов.
Политолог, африканист Николай Добронравин полагает, что у стран Африки есть большой потенциал для развития туризма.
По мнению эксперта, большой интерес у россиян могли бы вызвать страны восточной и южной Африки. Но в них необходимо решить вопросы транспортного сообщения.
— Большие перспективы в развитии туризма есть у Судана. Государство расположено на берегу Красного моря, которое там ничуть не хуже чем в районе Египта. Танзания и Кения могут превратиться для россиян в новый Таиланд или Гоа, если решатся транспортные вопросы, — рассказал Николай Добронравин в интервью информагентству Nation News.