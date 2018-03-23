ООН: количество голодающих людей в мире растет

Москва, 23 марта — «Вести. Экономика». Количество голодающих людей в мире продолжает расти, 124 млн жителей Земли страдали от недоедания в 2017 г., что на 11 млн больше, чем в 2016 г., сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Причинами возникновения голода чаще всего являются войны, плохие погодные условия и рост цен на основные продукты питания. Так, вооруженные действия привели к голоду в 18 странах, 15 из которых находятся в Африке и на Ближнем Востоке. Природные катаклизмы, в первую очередь засухи вызвали продовольственный кризис в 23 странах. Две трети из них расположены на Африканском континенте. «Увеличение (количества голодающих — ред.) произошло, главным образом, за счет обострения конфликтов и увеличения нестабильности в Мьянме, на северо-востоке Нигерии, в Демократической республике Конго, Южном Судане и Йемене. Затянувшаяся засуха стала причиной низких урожаев в странах Восточной и Южной Африки, жители которых и так уже страдали от недоедания», — отмечает ФАО. В 2018 г. конфликты могут стать причиной продовольственных кризисов в Афганистане, Центральноафриканской республике (ЦАР), Демократической республике Конго, Нигерии, регионах возле озера Чад, Южном Судане, Сирии, Ливии, Мали и Нигере. Засуха, скорее всего, приведет к голоду в сельских районах Сомали, Эфиопии, Кении и странах Западной Африки и Сахеля, включая Сенегал, Чад, Нигер, Мали, Мавританию и Буркина-Фасо. Самая тяжелая обстановка с продовольствием складывается в Йемене. Голодающее население — источник миграции и подпитка для радикальных и экстремистских организаций по всему миру, отмечают эксперты.