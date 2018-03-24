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ООН: число голодающих в мире превысило более 124 млн человек
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ООН: число голодающих в мире превысило более 124 млн человек 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На заседании Совбеза ООН озвучили страшные цифры: в результате стихийных бедствий, а также роста военных конфликтов число голодающих людей на планете за два года возросло на 55%, превысив 124 млн человек.
Около 124 миллионов человек в 51 стране мира испытывают острый дефицит продовольствия. Об этом говорится в совместном пресс-релизе Евросоюза, Продовольственной и сельскохозяйственной организации и Всемирной продовольственной программы. Как пишет New York Times, все они нуждаются в гуманитарной помощи.
Таким образом, за два года в мире на 55% увеличилось число голодающих людей, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли на заседании Совбеза. Еще в 2015 году насчитывалось почти 80 млн голодающих.
По данным ООН, в числе основных факторов, которые спровоцировали голод, вооруженные волнения в Сирии, Йемене, Судане, Сомали, Конго, Нигерии, Мьянме, а также участившиеся природные катаклизмы.
«Связь между голодом и конфликтами столь же сильна, как и разрушительна. Конфликт приводит к отсутствию продовольственной безопасности, что вызывает нестабильность и напряженность, которые, в свою очередь, вызывают насилие», — отметил Бисли.
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы призвал страны — члены ООН прекратить войны и отреагировать на существующие мировые угрозы. Бисли также призвал правительства и неправительственные организации объединить свои силы «для создания долговременных экономик в местах, где в результате войн и голода пострадали люди».
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