ООН: число голодающих в мире превысило более 124 млн человек

На заседании Совбеза ООН озвучили страшные цифры: в результате стихийных бедствий, а также роста военных конфликтов число голодающих людей на планете за два года возросло на 55%, превысив 124 млн человек.

Около 124 миллионов человек в 51 стране мира испытывают острый дефицит продовольствия. Об этом говорится в совместном пресс-релизе Евросоюза , Продовольственной и сельскохозяйственной организации и Всемирной продовольственной программы. Как пишет New York Times , все они нуждаются в гуманитарной помощи.

Таким образом, за два года в мире на 55% увеличилось число голодающих людей, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли на заседании Совбеза. Еще в 2015 году насчитывалось почти 80 млн голодающих.

Йемене, Судане, Сомали, Конго, Нигерии, По данным ООН, в числе основных факторов, которые спровоцировали голод, вооруженные волнения в Сирии Мьянме , а также участившиеся природные катаклизмы.

«Связь между голодом и конфликтами столь же сильна, как и разрушительна. Конфликт приводит к отсутствию продовольственной безопасности, что вызывает нестабильность и напряженность, которые, в свою очередь, вызывают насилие», — отметил Бисли.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы призвал страны — члены ООН прекратить войны и отреагировать на существующие мировые угрозы. Бисли также призвал правительства и неправительственные организации объединить свои силы «для создания долговременных экономик в местах, где в результате войн и голода пострадали люди».