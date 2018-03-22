ООН: Более 124 млн человек в мире поразил страшный голод

По данным за 2017 год около 124 миллионов человек в 51 стране мира испытывают острый дефицит продовольствия, говорится в совместном пресс-релизе Евросоюза и двух учреждений ООН — Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП). Все они нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

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По сравнению с 2016 годом число голодающих выросло на 16 миллионов человек — два года назад от недостатка еды страдали около 108 миллионов в 48 странах мира. По данным ООН, голод настолько серьезный, что он представляет угрозу для жизни.

Нигерии, Конго, Судане и В числе основных факторов, провоцирующих голод, называют вооруженные волнения в Мьянме Йемене , а также участившиеся в последнее время природные катаклизмы — в частности, длительные засухи, губящие урожай.

Напомним, ранее ООН обнародовала рейтинг самых счастливых стран. Лидером списка стала Финляндия Россия заняла 59-е место.

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