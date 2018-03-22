Ещё
СМИ: первая группа боевиков вышла по коридору из Харасты в Восточной Гуте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: первая группа боевиков вышла по коридору из Харасты в Восточной Гуте 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 22 марта. Группа из 209 человек, включая 27 боевиков — членов вооруженной группировки «Ахрар аш-Шам», вышла в четверг по гуманитарному коридору Маварид-эль-Маия из пригорода сирийской столицы Хараста. Об этом сообщил телеканал Syria. По его информации, среди вышедших мирных жителей 51 женщина, 68 детей и 63 мужчины.
Согласно условиям капитуляции, боевики и члены их семей направятся на автобусах из Восточной Гуты в провинцию Идлиб. Их будут сопровождать сотрудники Сирийского общества Красного Полумесяца. Всего на север Сирии будет перемещено 1,5 тыс. боевиков «Ахрар аш-Шам» и свыше 6 тыс. членов их семей. После их отъезда пригород Хараста будет полностью освобожден бандформирований.
ТАСС: последние новости
СМИ: Саркози освободили из-под стражи Боевики четыре раза за сутки обстреляли Дамаск и окрестности Канада развернет миротворческую миссию в Мали до конца 2018 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу359
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого242
С IKEA можно попрощаться18
Россиянам поднимут пенсии65
Матвиенко предложила отменить обязательное медстрахование58
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:23
Оценен риск половодья в столице
Погода Новости Москвы
01:04
Бывший муж преследует несчастную Максакову
Шоу-бизнес
03:55
Звезда «Дома-2» женится на пенсионерке
Шоу-бизнес
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
03:37
Пушкина сообщила о внесении поправок о домогательствах
Политика
05:21
ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы
Политика Выборы 2018
01:28
Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение