СМИ: первая группа боевиков вышла по коридору из Харасты в Восточной Гуте 

ТАСС, 22 марта. Группа из 209 человек, включая 27 боевиков — членов вооруженной группировки «Ахрар аш-Шам», вышла в четверг по гуманитарному коридору Маварид-эль-Маия из пригорода сирийской столицы Хараста. Об этом сообщил телеканал Syria. По его информации, среди вышедших мирных жителей 51 женщина, 68 детей и 63 мужчины.
Согласно условиям капитуляции, боевики и члены их семей направятся на автобусах из Восточной Гуты в провинцию Идлиб. Их будут сопровождать сотрудники Сирийского общества Красного Полумесяца. Всего на север Сирии будет перемещено 1,5 тыс. боевиков «Ахрар аш-Шам» и свыше 6 тыс. членов их семей. После их отъезда пригород Хараста будет полностью освобожден бандформирований.