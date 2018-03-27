Хуситы обстреляли пограничные города Саудовской Аравии, сообщил источник 

САНА, 27 мар — РИА Новости. Повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» в понедельник, помимо ракетных, нанесли и артиллеристские удары по позициям армии КСА в пограничных городах Саудовской Аравии, сообщил РИА Новости военный источник в провинции Саада.
Ранее представитель арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил о перехвате семи баллистических ракет, выпущенных по Саудовской Аравии со стороны Йемена в понедельник. Три ракеты были выпущены по столице страны — Эр-Рияду, сообщил телеканал Al Arabia. По предварительным данным, обломки ракет частично упали на жилые районы, погиб гражданин Египта, еще два человека получили ранения.
"Артиллерия «Ансар Аллах» совершила обстрел 26 марта по военным позициям Саудовской Аравии в Эль-Мвассаме и Эль-Рамде в секторе Джизан. В результате бомбардировки есть раненые и погибшие в рядах саудовской армии", — сообщил источник.
Он также отметил, что артиллерия повстанцев ударила по позициям саудовской армии и войск президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади в городе Наджран и позициям саудовских сил в округе Асир, расположенном на границе с Йеменом.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и ряд западных и арабских стран, в том числе, МИД РФ, осудили ракетный обстрел Саудовской Аравии со стороны хуситов в Йемене, совершенный в понедельник.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.
Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября минувшего года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.