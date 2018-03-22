На борту египетского самолета умерла пассажирка

Самолет египетских авиалиний FlyEgypt совершил вынужденную посадку в Каире в связи со смертью пассажирки из Германии , сообщает издание «Масрауи». Инцидент произошел утром в четверг, 22 марта.

По данным СМИ, самолет направлялся из Хургады в Германию, на борту находились 172 человека. Во время полета одной из пассажирок стало плохо. Пилот запросил экстренную посадку, в аэропорту борт встречали автомобили скорой помощи и сотрудники экстренных служб. Но их помощь не понадобилась — женщина умерла еще до приземления воздушного судна, причина ее внезапного недомогания не уточняется.

Ранее сообщалось, что врачи московского футбольного клуба спасли жизнь пассажиру рейса Москва-Ереван. В воздухе у мужчины случился гипертонический криз, но летевшие тем же рейсом медики оказали ему своевременную помощь.

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