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Tez Tour получил более 100 заявок на туры в Египет за 5 дней продаж
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Tez Tour получил более 100 заявок на туры в Египет за 5 дней продаж 

Rambler News Service 56 минут назад
Туроператор Tez Tour получил более 100 заявок на туры на египетские курорты за первые 5 дней продаж, сообщила RNS официальный представитель компании Лариса Аханова. Оператор начал продажи туров 16 марта.
«Количество заявок преодолело планку первой сотни. В среднем наш call-центр получает 180 звонков от туристов в день, а раздел «Египет» на сайте посещает около 8000 уникальных пользователей», — сказала она RNS.
По ее словам, наибольшим спросом пользуются туры в Хургаду, минимальная стоимость поездки составляет $619.
«В 70% туристы бронируют отели и отдых в Хургаде. В среднем длительность отдыха составляет 10 дней. Минимальные цены начинаются от 619 долларов на человека. Если говорить о датах, то спросом пользуется вторая половина апреля, майские праздники, вторая половина мая», — сказала она.
13 марта «Аэрофлот» сообщил о возобновлении регулярных рейсов по маршруту Москва — Каир — Москва с 11 апреля, позже о начале полетов по этому маршруту сообщила египетская Egypt Air.
Из всех опрошенных RNS туроператоров Tez Tour стал первым, кто начал продажи туров в Египет.
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