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Пять автобусов с почти 300 боевиками и членами их семей покинули Харасту
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Пять автобусов с почти 300 боевиками и членами их семей покинули Харасту 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пять автобусов, в которых находятся и мирные жители, и боевики, выехали в пятницу из сирийского города Хараста в Восточной Гуте, передает сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на собственного корреспондента.
Минобороны РФ сообщило в пятницу, что в результате переговоров российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии достигнута договоренность по выводу боевиков группировки «Ахрар аш-Шам»* из Харасты в Восточной Гуте. В четверг по организованному гуманитарному коридору вышли почти 1,9 тысячи боевиков и членов их семей, которых автобусами перевозят в провинцию Идлиб.
"К настоящему моменту пять автобусов вышли из города Хараста, в них находятся 297 человек, из них 100 мужчин, 75 женщин и 122 ребенка", — сообщило агентство.
По данным агентства, также было конфисковано 79 единиц оружия.
Хараста является одним из трех главных оплотов террористов в Восточной Гуте, которые находятся в плотном кольце правительственных сил Сирии.
Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.
С 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров.
* Запрещенная в России террористическая группировка
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