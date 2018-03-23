Пять автобусов с почти 300 боевиками и членами их семей покинули Харасту

МОСКВА , 23 мар — РИА Новости . Пять автобусов, в которых находятся и мирные жители, и боевики, выехали в пятницу из сирийского города Хараста в Восточной Гуте, передает сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на собственного корреспондента.

"К настоящему моменту пять автобусов вышли из города Хараста, в них находятся 297 человек, из них 100 мужчин, 75 женщин и 122 ребенка", — сообщило агентство.

По данным агентства, также было конфисковано 79 единиц оружия.

Хараста является одним из трех главных оплотов террористов в Восточной Гуте, которые находятся в плотном кольце правительственных сил Сирии.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска . В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

С 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров.

* Запрещенная в России террористическая группировка

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