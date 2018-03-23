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Минобороны заявило об уходе боевиков «Ахрар аш-Шам» из Харасты
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Минобороны заявило об уходе боевиков «Ахрар аш-Шам» из Харасты 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В результате переговоров российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии достигнута договоренность по выводу боевиков группировки «Ахрар аш-Шам» из Харасты в Восточной Гуте.
«В результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки «Ахрар аш-Шам» достигнута договоренность по выводу боевиков этой группировки из населенного пункта Хараста (Восточная Гута)», — передает РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.
Там отметили, что 22 марта по организованному гумкоридору вышли 1895 боевиков и членов их семей, которые автобусами отправлены в провинцию Идлиб. «На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца», — сообщили в Минобороны.
Напомним, ранее сообщалось, что сирийская армия приблизилась к полному освобождению Харасты.
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 Ещё 6 источников 
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