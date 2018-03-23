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Минобороны: Восточную Гуту покинули 1895 боевиков и членов их семей
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Минобороны: Восточную Гуту покинули 1895 боевиков и членов их семей 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Из Восточной Гуты выведены 1895 боевиков группировки «Ахрар аш-Шам» (запрещена в РФ) и членов из семей, сообщает Минобороны.
"В результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки «Ахрар аш-Шам» достигнута договоренность по выводу боевиков этой группировки из н.п. ХАРАСТА (Восточная Гута)", — говорится в сообщении ведомства.
По данным министерства, по организованному гуманитарному коридору они перевозятся автобусами в провинцию Идлиб колоннами по 50 машин.
"На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца", — сообщает Минобороны.
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