Минобороны: Восточную Гуту покинули 1895 боевиков и членов их семей

"В результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки «Ахрар аш-Шам» достигнута договоренность по выводу боевиков этой группировки из н.п. ХАРАСТА (Восточная Гута)", — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, по организованному гуманитарному коридору они перевозятся автобусами в провинцию Идлиб колоннами по 50 машин.

"На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца", — сообщает Минобороны.