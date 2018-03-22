Вера Медведева: Макрон и Саркози цинично делят деньги убитого Каддафи

Ливия , «которую мы потеряли», была страной, несущей золотые яйца. Но эту «курицу» зарезали, про миллиардные ливийские активы в мировых банках предпочитают не говорить, а допрос Саркози только добавляет мути. Кого сейчас всерьёз может интересовать позапрошлая президентская кампания, тем более, что Саркози и так уже приструнён многочисленными расследованиями. Николя даже не назовёшь «козлом отпущения», ведь по отношению к Каддафи тут вполне применимо первое слово данного выражения.

До того как стать военным, юный Муаммар из бедной семьи отлично учился и специализировался на философии. Почти гегельянскую «борьбу противоположностей» повидал на практике, а, вот, «единства» не случилось. Диктаторам на заметку: чем больше Запад берет у них денег, тем больше раздражается против них же, поскольку собственные избиратели не желают вникать в паутину финансово-политических обязательств.

Для Макрона очень заманчиво сделать сейчас Саркози ответственным за возросшие из-за устранения Каддафи потоки беженцев и за чрезвычайно странное поведение Франции в ливийском кризисе. Могу предположить, что Саркози не мог не знать про французские счета и недвижимость окружения Каддафи, про что нам особо не рассказывают. Вполне возможно, что показательными допросами ему дают чёткий сигнал о них и не мечтать. При этом «замаранный» президент обеляет эти деньги для следующего. Чисто моя фантазия, но вспомним, партия Саркози имеет немалые долги. Электоральные перспективы, а с ними и новые пожертвования уменьшаются на глазах, тут бы политикам и пригодились какие-нибудь «замороженные», а фактически, конфискованные счета. Однако «каравай» стал чужим, и рот на него разевать не приходится. Ведь на каждый ливийской роток не накинешь платок, и разговор о ливийских деньгах в избирательной кампании Саркози всплывал неоднократно.

Вспомним и другое: все приписываемые Каддафи громкие теракты так и не были доказаны, хотя, чтобы избавиться от санкции, он выплатил щедрую компенсацию жертвам. Мне кажется, именно с этого момента коллективный Запад решил сделать из него дойного верблюда на все случаи жизни. А ведь изначально после взрывов самолётов говорилось про сирийско-иранский след. Спустя столько времени уже трудно понять, зачем Сирии Ирану или Ливии вообще понадобилось взрывать самолёты? Через 30 лет так же будет непонятно, зачем нужно было взрывать самолёт с российскими туристами над Синаем, хотя сейчас чудовищная логика просматривается. Однако о ней стараются не говорить. За что заплатили те сотни пассажиров, чью смерть приписали Каддафи? Опять информационное белое пятно.