Вера Медведева: Макрон и Саркози цинично делят деньги убитого Каддафи 

Ливия, «которую мы потеряли», была страной, несущей золотые яйца. Но эту «курицу» зарезали, про миллиардные ливийские активы в мировых банках предпочитают не говорить, а допрос Саркози только добавляет мути. Кого сейчас всерьёз может интересовать позапрошлая президентская кампания, тем более, что Саркози и так уже приструнён многочисленными расследованиями. Николя даже не назовёшь «козлом отпущения», ведь по отношению к Каддафи тут вполне применимо первое слово данного выражения.
До того как стать военным, юный Муаммар из бедной семьи отлично учился и специализировался на философии. Почти гегельянскую «борьбу противоположностей» повидал на практике, а, вот, «единства» не случилось. Диктаторам на заметку: чем больше Запад берет у них денег, тем больше раздражается против них же, поскольку собственные избиратели не желают вникать в паутину финансово-политических обязательств.
Для Макрона очень заманчиво сделать сейчас Саркози ответственным за возросшие из-за устранения Каддафи потоки беженцев и за чрезвычайно странное поведение Франции в ливийском кризисе. Могу предположить, что Саркози не мог не знать про французские счета и недвижимость окружения Каддафи, про что нам особо не рассказывают. Вполне возможно, что показательными допросами ему дают чёткий сигнал о них и не мечтать. При этом «замаранный» президент обеляет эти деньги для следующего. Чисто моя фантазия, но вспомним, партия Саркози имеет немалые долги. Электоральные перспективы, а с ними и новые пожертвования уменьшаются на глазах, тут бы политикам и пригодились какие-нибудь «замороженные», а фактически, конфискованные счета. Однако «каравай» стал чужим, и рот на него разевать не приходится. Ведь на каждый ливийской роток не накинешь платок, и разговор о ливийских деньгах в избирательной кампании Саркози всплывал неоднократно.
Вспомним и другое: все приписываемые Каддафи громкие теракты так и не были доказаны, хотя, чтобы избавиться от санкции, он выплатил щедрую компенсацию жертвам. Мне кажется, именно с этого момента коллективный Запад решил сделать из него дойного верблюда на все случаи жизни. А ведь изначально после взрывов самолётов говорилось про сирийско-иранский след. Спустя столько времени уже трудно понять, зачем Сирии, Ирану или Ливии вообще понадобилось взрывать самолёты? Через 30 лет так же будет непонятно, зачем нужно было взрывать самолёт с российскими туристами над Синаем, хотя сейчас чудовищная логика просматривается. Однако о ней стараются не говорить. За что заплатили те сотни пассажиров, чью смерть приписали Каддафи? Опять информационное белое пятно.
Смоделированный лауреат Нобелевской премии мира Обама признал, что ливийская операция была главной ошибкой его президентства. Он же признал! Чего ещё надо ливийцам, чьи доходы с учётом всего бесплатного почти в два раза превышали нынешние среднероссийские. Когда Каддафи пришёл к власти, почти 85 процентов населения было неграмотным, когда его убили, практически столько же насчитывалось грамотных. Каддафи был слишком умён со своими панафриканскими проектами. Будь он стандартным коррумпированным царьком в нищей стране, он бы до сих пор разъезжал по миру со своим шатром, который, кстати, в Нью-Йорке стоял на земле, принадлежащей Трампу.