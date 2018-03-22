Саркози заявил, что его обвиняют без вещественных доказательств

"Я обвинен без каких-либо вещественных доказательств — на основе заявлений Муамара Каддафи (бывшего ливийского лидера — ред.), его сына, племянника, кузена, представителя, бывшего премьер-министра и (бизнесмена) Зиада Такиеддина", — приводит газета слова Саркози, сказанные судьям. Он добавил, что «во время задержания наглядно обличил ложь Такиеддина».

По информации издания, Саркози также обратился к суду с просьбой о предоставлении ему другого статуса в рамках этого дела — свидетеля-подозреваемого. Этот статус является специфическим во французской судебной практике: подозреваемый проходит по делу свидетелем, но может перейти в статус обвиняемого на основании решения суда или по собственной инициативе.

Утром во вторник стало известно, что Саркози был задержан в пригороде Парижа Нантере, в офисе службы по борьбе с коррупцией и налоговыми и финансовыми преступлениями OCLCIFF. Сообщалось, что он даёт показания в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года. Вскоре после полуночи он покинул Нантер, чтобы переночевать дома. Вечером в среду допрос был завершен, Саркози на автомобиле покинул здание OCLCIFF и отправился к себе домой.

Подробнее о деле о финансировании президентской кампании Николя Саркози читайте в справке РИА Новости >>

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.

В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, руководил которым в тот момент Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану , а один раз — лично кандидату в президенты.

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