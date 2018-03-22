Рынок недвижимости Египта возрождается

Цены на недвижимость сильно разнятся, но в специально обустроенных курортных зонах на побережье, среди которых наиболее популярна Хургада, египетские апартаменты до сих пор предлагаются за более чем разумные деньги. В столице страны преобладают международные покупатели — по данным Global Property Guide, осенью 2017 года местные практически не приобретали жилье в Каире , сообщает PropertyShowrooms.

После избрания президентом Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси три года назад, Египет существенно изменился в социальном, политическом и экономическом плане. Хотя формально здесь по-прежнему демократия, в стране жестко контролируют и подвергают цензуре прессу, растет число политических заключенных. Нестабильность египетского фунта в прошлом году повлекла резкое обесценивание по отношению к основным валютам.

Девальвация национальной валюты спровоцировала период очень высокой инфляции. В 2017 году инфляция составляла ошеломляющие 30,6%, что в три раза выше 10,2% в 2016 году.

По этой причине кажется удивительным, что в стране рынок жилой недвижимости набирает обороты, а строительство бурно развивается. Но в местную недвижимость выгодно вкладываться только тем, кто живет и работает за границей, так как собственность можно купить дешевле из-за девальвации египетского фунта. Те же, кто проживает в Египте, не могут полагаться на свои сбережения, которые ежегодно обесцениваются на 30%. Так что даже если недвижимость подешевела на 14% за год до мая 2017 года, цены не снизились с той же скоростью, как местная валюта.