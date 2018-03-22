СБ ООН осудил теракт в Афганистане 

ООН, 21 марта /Синьхуа/ — Совет Безопасности /СБ/ ООН осудил теракт, произошедший в среду в Кабуле во время празднования Навруза /Персидского нового года/, и призвал наказать виновных.
СБ подчеркнул необходимость задержать и привлечь к ответственности исполнителей и организаторов теракта, а также тех, кто его финансировал и поддерживал. Совбез призвал страны мира сотрудничать с афганским правительством и другими заинтересованными структурами.
Назвав терроризм во всех его формах и проявлениях одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности, СБ заявил, что все государства должны всеми средствами бороться с ним.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал привлечь к ответственности людей, стоящих за этим актом насилия, заявив, что Навруз — это время обновления и празднования, которое должно открывать возможность для укрепления мира и солидарности.
Напомним, что террорист-смертник в среду взорвал себя вблизи шиитской святыни в Кабуле, в результате погибли по меньшей мере 33 человека, еще 65 получили ранения. Ответственность взяла на себя группировка «Исламское государство». —0—