СБ ООН осудил теракт в Афганистане

СБ подчеркнул необходимость задержать и привлечь к ответственности исполнителей и организаторов теракта, а также тех, кто его финансировал и поддерживал. Совбез призвал страны мира сотрудничать с афганским правительством и другими заинтересованными структурами.

Назвав терроризм во всех его формах и проявлениях одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности, СБ заявил, что все государства должны всеми средствами бороться с ним.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал привлечь к ответственности людей, стоящих за этим актом насилия, заявив, что Навруз — это время обновления и празднования, которое должно открывать возможность для укрепления мира и солидарности.