Николя Саркози предъявили обвинение в деле о ливийских деньгах

Экс-президенту Франции Николя Саркози было предъявлено обвинение в связи с ливийским делом. Его обвиняют в «пассивной коррупции, нелегальном финансировании предвыборной кампании, а также нелегальном получении и владении государственными средствами».

Имеется в виду ливийские деньги, которые ему были предположительно переданы в период между осенью 2006 и началом 2007 года. Об этом стало известно после того, как завершился допрос Саркози, длившийся почти 30 часов в Нантере, где находится Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями, и ему позволили отправиться домой в XVI округ французской столицы.

По данным из информированных источников Николя Саркози полностью отвергает все предъявленные ему обвинения. Решение о привлечении бывшего президента к ответственности было принято судьями в его отсутствии.

Предположительно Николя Саркози теперь будет находиться под судебным контролем. Какую форму он примет, станет известно в ближайшее время.