Сын Каддафи готов дать показания против Саркози

Саиф аль-Ислам Каддафи был свидетелм передачи денег бывшему начальнику штаба Саркози в Триполи Клоду Гуанту.

Сын убитого в 2011 году лидера Ливии Муаммара Каддафи заявил, что готов предоставить доказательства того, что ливийское правительство финансировало предвыборную кампанию бывшего президента Франции Николя Саркози. Об этом пишет Middle East Monitor.

По словам Саифа аль-Ислам Каддафи, его отец, а также другие нелегальные фонды финансировали президентскую кампанию Саркози. Издание сообщает, что Каддафи-младший был свидетелем передачи денег бывшему начальнику штаба Саркози в Триполи Клоду Гуанту.

Напомним, экс-президент Франции Николя Саркози ранее был задержан по делу о незаконном получении денег от ливийского правительства в 2007 году. После более 20 часов допроса его отпустили из под стражи. Политик находится на свободе, однако под судебным контролем. Саркози все обвинения отрицает.